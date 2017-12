EA startet großen Weihnachts-Abverkauf auf Origin

So gibt es derzeit etwa "Star Wars Battlefront 2" und "Fifa 18" für rund 36 statt 60 Euro, "Need for Speed: Payback" kostet mit 30 Euro aktuell sogar nur die Hälfte. Weitere Titel im Angebot sind etwa "Titanfall 2", "Mass Effect Andromeda", "Battlefield 1 Revolution" oder "Die Sims 4".