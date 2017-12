ORF startet im Frühling große Show-Offensive

Bei Schauspielerin und Komikerin Straßer stehen Mütter und Väter ihren Kindern mit gutem Rat bei, während sich diese - mit höchst unterschiedlichen Vorkenntnissen - selbst am Herd versuchen. "Neben den Kochtalenten offenbaren sich so auch familiäre Kommunikationshürden", heißt es dazu in der Ankündigung.

Kamenar fühlt seinen Kandidaten hingegen auf den Zahn, ist die von Oliver Baier erdachte Show "Zur Hölle damit" doch ein Quizformat. Dabei haben aber auch die Zuschauer im Saal Gelegenheit, Preisgeld abzustauben.

Noch etwas länger gedulden muss man sich, bis die "Hammer Show" das Licht der Welt erblickt: Ab 5. Oktober ist bei Mirjam Weichselbraun "handwerkliches Geschick" gefragt, sucht die ORF-Moderatorin doch den besten Heimwerker des Landes.