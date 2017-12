25-jährige Marlene Svazek wird neue FPÖ-Generalin

Sein freiwerdender Sitz im Stadtsenat bzw. in der Landesregierung geht an Maximilian Krauss, der vom Nationalrat zurück nach Wien wechselt und sein NR-Mandat an Gudenus übergibt. Beschlossen wurde all das in einer Klubvorstandssitzung, und zwar laut einer Wiener FP-Aussendung einstimmig.

Seidl und Pölzl sprechen für Innenminister Kickl

Im Innenministerium sind indessen am Dienstag die Sprecher-Agenden fixiert worden. Als Pressesprecher von Ressortchef Herbert Kickl (FPÖ) fungieren die ehemalige FPÖ-Klub-Pressemitarbeiterin Isolde Seidl und der ehemalige Wiener Polizeisprecher Christoph Pölzl. Ex-"unzensuriert"-Verantwortlicher Alexander Höferl wird Kommunikationsleiter im Kabinett. Ministeriums-Sprecher bleibt weiterhin Karl-Heinz Grundböck.

Um die Bestellung von Höferl zum Kommunikationsleiter gab es am Dienstag kurzfristig Aufregung in den sozialen Medien - Auslöser dafür war Höferls bisherige Tätigkeit für die FPÖ-nahe Online-Zeitung "unzensuriert.at". Diese habe er aber bereits zurückgelegt, sagte Höferl gegenüber der APA.

Auch seine (kleinen) Anteile an der "1848 Medienvielfalt Verlags GmbH", die das Web-Portal herausgibt, hat Höferl bereits verkauft, auch ist er laut eigenen Angaben nicht mehr im Verein "Unzensuriert - Verein zur Förderung der Medienvielfalt" tätig. Abgegeben hat Höferl mit seinem Wechsel ins Innenministerium auch seine sonstigen Tätigkeiten für die FPÖ-Kommunikation.