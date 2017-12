Hofer will Rechtsabbiegen bei Rot ermöglichen

Den im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ angekündigten Modellversuch plant er "in der ersten Phase des nächsten Jahres", sagte Hofer. "Wir werden das prüfen und testen, aber ich muss auch schauen, ob es in Österreich funktioniert", so der FPÖ-Vizeparteichef.

"Für Verkehrsfluss von großer Wichtigkeit"

Es könne am Anfang auch ein gewisses Risiko vorhanden sein. "Das werden wir uns ganz, ganz genau ansehen. Wenn es funktioniert, dann wäre es für den Verkehrsfluss in Österreich von großer Wichtigkeit."

Thematisch tritt Hofer für die Beschleunigung von Verfahren ein, ohne die Rechte von Beteiligten zu beschneiden. Ein großes Thema werde auch das autonome Fahren sein. Nun sei er auch für die ÖBB zuständig und sich bewusst, dass es hier Bedenken gegeben habe: "Ich sehe mich als Freund der ÖBB", er wolle alles tun, damit sich das Unternehmen positiv entwickelt, betonte Hofer bei der Übergabe des Infrastrukturressorts durch seinen Vorgänger Jörg Leichtfried (SPÖ).

Video: Hofer bekommt bei Amtsübergabe ein rotes Schaffnerkapperl geschenkt