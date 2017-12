Schneefall in Alaska hat sich mehr als verdoppelt

Im Sommer liege das Plus bei fast 50 Prozent. "Wir waren schockiert, als wir erstmals sahen, wie sehr der Schneefall anstieg", sagte der Co-Autor der Studie, der Geologe Erich Osterberg vom Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire. Die Untersuchung zeige eindeutig, dass die Schneefallrate in Alaska viel höher liege als vor der industriellen Revolution, so Osterbergs Kollege Dominic Winski.