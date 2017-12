Mit Bitcoins Seniorin Geld aus Tasche gezogen

Weichgeklopft haben Betrüger eine 71-jährige Seniorin aus Steyregg, die sich zuerst gegen einen 75.000 Euro-Gewinn wehren wollte. Weil sie wusste, dass sie nirgends mitgespielt hatte. Doch die Gauner riefen so oft an, bis die Mühlviertlerin 800 Euro in Bitcoins, die sie sich zuerst erklären ließ, an die Betrüger überwies.