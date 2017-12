"Beide Parteien haben 75 Prozent durchgebracht"

Sollten diese ähnlich verlaufen wie die Verhandlungen im Vorfeld der Regierungsbildung, dann sei "Großes möglich", kündigte Strache an. Sowohl er als auch Kurz bezeichneten ihr Koalitionsübereinkommen als "gutes Programm", das Österreich wieder vorwärts bringen soll. In diesem Zusammenhang erinnerte sich Kurz an Schlagzeilen vor rund zehn Jahren, als Österreich als das "bessere Deutschland" bezeichnet worden war. "In den vergangenen Jahren wurden wir aber von einigen Staaten wieder überholt", so der ÖVP-Chef, der am Montag zum jüngsten Bundeskanzler in der Zweiten Republik angelobt wird.

Die Eckpunkte des "besseren" Österreichs: Unser Land braucht weniger Regeln und Regulierungen, die dann aber von allen eingehalten werden sollen. Österreich solle auch ein Land der Vielfalt sein, aber Grundwerte haben, die für alle gelten. Mit eigener Arbeit müsse man sich etwas aufbauen können und jener, der arbeite, "dürfe nicht der Dumme sein", betonte der ÖVP-Obmann.