Beschlossene Sache: Jetzt fünf Jahre Türkis-Blau!

Jetzt ist es fix: Genau zwei Monate nach der Nationalratswahl haben sich ÖVP und FPÖ am Freitagabend auf eine Koalition geeinigt! ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird damit der 13. Bundeskanzler in der Zweiten Republik. "Wir wollen einen neuen politischen Stil leben", sagte Kurz bei der gemeinsamen Erklärung mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Letzterer ergänzte: "Wir wollen in Demut dem Land dienen." Samstagfrüh wollen beiden Parteichefs Bundespräsident Alexander Van der Bellen über das Programm und das Regierungsteam informieren.