Hartwig Löger: Dieser Mann soll die Steuern senken

Zufällig in Versicherungsbranche gelandet

Studium hat Löger keines absolviert. Nach der Matura am Stiftsgymnasium Admont ging der 1962 geborene Obersteirer, der in Selzthal aufwuchs, zum Bundesheer, als ersten Schritt für seinen Traumberuf Pilot. Eine schwere Knieverletzung beendete diesen Traum allerdings, er musste aussteigen - und landete zufällig in der Versicherungsbranche: zunächst ganz unten, im Verkauf bei einem Maklerunternehmen in Wien.

Nebenbei absolvierte er Universitätslehrgänge an der Wiener Wirtschaftsuniversität, auch einen internationalen Managementlehrgang an der Uni St. Gallen - und arbeitete sich nach oben, über den Verkaufsleiter Steiermark bei der Allianz-Versicherung und den Vertriebsleiter bei der Donau-Versicherung bis in die Geschäftsführung der UNIQA. Seit 2016 trägt er dort als Vorstandsvorsitzender die Gesamtverantwortung für rund 5000 Mitarbeiter, die rund 3,5 Millionen Kunden betreuen.