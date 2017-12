Kultur-Etat schlägt Sport-Budget 15:1!

20 Millionen

"Der Sport ist es gewohnt, mit wenig Geld auszukommen", sagt mit dem zuständigen Landesrat und LASK-Fan Michael Strugl der politische Sport-Turbo des Landes. Der zugibt, mittelfristig mit dem Budget nicht zufrieden zu sein. Von 20 Millionen träumt. Über die das Sportland übrigens schon verfügt hatte. Als Josef Pühringer auch das Sportressort über hatte, wie Strugl heute sinngemäß in einer kleinen Spitze gegen den Altlandeshauptmann angemerkt hat. Sollte heißen: Danach wurde es weniger. Jetzt soll es mehr werden. Die Verteilung generell gerechter. Was natürlich ein langsamer Prozess ist. Der durch die Erfolge der am Sporthimmel aufgehenden Asse wie Ski-Star Vincent Kriechmayr, Super-Adler Michael Hayböck, Rad-Held Lukas Pöstlberger & Co. aber beschleunigt werden wird.

Georg Leblhuber, Kronen Zeitung