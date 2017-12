Drei neue Seniorenzentren für Linz geplant

"Das Hillinger-Heim und das Seniorenzentrum in Dornach liegen in der Gunst der Kursana-Bewohner ganz vorne. Verständlicherweise wollen viele weiter in Urfahr wohnen bleiben", hat SP-Sozialreferentin Karin Hörzing für die Umzugswünsche der von der Schließung der Seniorenresidenz Betroffenen vollstes Verständnis. So gut es geht, will man diese auch erfüllen, wenngleich man natürlich nicht alle Senioren ein neues Zuhause in Linz-Urfahr wird bieten können.



Geografischer Bedarf in Urfahr am stärksten

Wenn es nach Bürgermeister Klaus Luger geht, steht der Stadtteil über der Donau aber zukünftig weiter im Fokus. Denn obwohl die Wohn- und Betreuungssituation in Linz mit mehr als 2000 Pflegeplätzen derzeit bestmöglich an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst scheint, wird sich das in den nächsten zehn Jahren ändern. Die Zahl der 60- bis 69-Jährigen und die der 80- bis 89-Jährigen steigt um jeweils 25 Prozent an. Deshalb wird es laut dem SP-Stadtchef zwei bis drei neue stationäre Pflegeeinrichtungen brauchen. "Der geografische Bedarf ist in Urfahr am stärksten. Als passenden Standort dafür könnte ich mir von Harbach über Karlhof bis Gründberg alles vorstellen", so Luger.



Innenstadt und Kleinmünchen

Ein weiteres Seniorenzentrum könnte in der Innenstadt entstehen. Der Bürgermeister hätte dafür sogar schon eine Fläche ins Auge gefasst. Es handelt sich dabei um den Parkplatz in der Hopfengasse nahe dem Kapuzinerkloster. Ebenfalls eingeplant ist der Linzer Süden - hier wahrscheinlich: Kleinmünchen.

Mario Ruhmanseder, Kronen Zeitung