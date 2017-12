Kampf gegen die Zeit hat begonnen

Wie Straßenbaulandesrat Gerhard Köfer bekannt gibt, bleibt die Sperre auf der B 82 Seeberg Straße im Bereich zwischen Bad Eisenkappel bis zur Landesgrenze bis auf weiteres aufrecht. "Aufgrund des Föhnsturmes sind circa 20 Meter Straße abgerutscht. Derzeit wird ein Konzept zur Sanierung erarbeitet, um mit den Maßnahmen für den Wiederaufbau der Straße so rasch wie möglich beginnen zu können."



Black Hawk hilft beim Setzen von Strommasten

Neben den Feuerwehren und anderen Einsatzorganisationen hilft auch das Bundesheer bei den schwierigen Aufräumarbeiten. Laut Militärkommandant Brigadier Walter Gitschthaler ist eine Pionierkompanie mit 97 Soldaten im Einsatz.



Für den Nachmittag ist auch die Unterstützung durch einen Black Hawk-Hubschrauber beim Setzen von Strommasten geplant, denn 2500 Haushalte südlich der Drau sind noch ohne Strom.



Die Versorgung aller Einsatzkräfte mit warmen Speisen und Getränken erfolgt über den Sozialhilfeverband Völkermarkt gemeinsam mit dem Roten Kreuz.



Land stellt Hilfe in Aussicht

Landeshauptmann Peter Kaiser dankt allen Einsatzkräften und betont, dass sich die Neuaufstellung der Katastrophenschutzpläne als wichtig und richtig herausgestellt habe. Für die Betroffenen werde man - wie im Falle Afritz - eine Informationsschiene in Kooperation mit den Gemeinden aufbauen. Damit soll die Unterstützung über das Kärntner Nothilfswerk koordiniert werden.

LH-Stellvertreterin Beate Prettner verweist auf die Möglichkeit der Unterstützung über die sogenannte "Hilfe in besonderen Lebenslagen".

Trockenes Wetter im Anflug

Meteorologe Christian Stefan von der ZAMG kündigt für die nächsten zwei Tage trockenes Wetter an. Der Wind könnte jedoch wieder auffrischen.