Aus für Toni's Freilandeier vorerst abgewendet

Rund zehn Millionen Euro Schulden

Die Toni Handels GmbH, die mit ihren "Toni's Freilandeiern" vor allem in der Steiermark in vielen Lebensmittelgeschäften zu finden ist, hatte am Dienstag einen Konkursantrag gestellt. Die Überschuldung beträgt knapp zehn Millionen Euro.

Etwa 100 Lieferanten, 38 Mitarbeiter und indirekt auch etwa 110 bäuerliche Partnerbetriebe sind betroffen. Mit ersten Interessenten dürften bereits Gespräche über einen Verkauf des Unternehmens geführt worden sein. Zum Masseverwalter wurde Helmut Fetz bestellt.