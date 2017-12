Neue Folgen "Bist du deppert" ab 2. Jänner

Das Rezept für die drei neuen Folgen der Puls-4-Show, die ab 2. Jänner (20.15 Uhr) wieder skurrile Fälle von Steuerverschwendung aufdeckt, schmeckt ihnen aber dann doch besser: Man nehme Dienstwohnungen für niemanden, eine Prise Verkehrswahnsinn und zum Drüberstreuen was Morbides aus Kärnten - fertig ist die Misswirtschaft. Das stößt durchaus sauer auf, deshalb bieten die Show-Stars in der neuen Staffel auch gleich Lösungen an.

Dann gestehen sie aber doch - verschwenderisch sind sie auch manchmal selbst: "Fetzen, Taschen, Schuhe", so Niedetzky über ihre große Leidenschaft. "Essen gehen und beim Urlaub spare ich nicht", sagt Lainer, während Ex-SOKO-Cop Seberg sich einer ganz anderen neuen Liebe hingibt: "Als Neo-Papa wird dieses Weihnachten ganz besonders."

Sein Wunsch zum Fest: "Die Geschenke werden versteckt, der Kleine sucht sie." Und was passiert an Ostern? Na gut, bis dahin ist ja noch ein biserl Zeit.

Marie Pribil, Kronen Zeitung