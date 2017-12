28,7 Millionen Reisende am Flughafen Wien

47,3 Prozent mehr Reisende nach Afrika

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Osteuropa stieg im November 2017 um 1,7 Prozent, nach Westeuropa sanken sie um 0,5 Prozent. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg 18,3 Prozent an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten sank um zehn Prozent. Bei den Reisenden nach Nordamerika gab es ein Minus von 13,6 Prozent, nach Afrika ein Plus von 47,3 Prozent.