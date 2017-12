Lindern statt leiden...

Erkältungen zählen weltweit zu den häufigsten Infektionskrankheiten. Die Ansteckungsgefahr ist enorm, wie Allgemeinmedizinerin Dr. Susanne Steindl aus Erfahrung weiß: "Zunächst plagen meistens Halsweh und Schnupfen. Je nachdem, wie stark sich das Immunsystem gegenüber den Erregern zeigt, kann sich die Infektion aber auch auf die unteren Atemwege ausbreiten."

Wer von einem an sich harmlosen grippalen Infekt betroffen ist, leidet oft sehr. Vor allem Husten und behinderte Nasenatmung beeinträchtigen massiv. Daher sollten unbedingt lindernde Maßnahmen ergriffen werden.

Wirksame Tipps von Dr. Steindl:

Einfach in der Apotheke medizinische Salben zum Einreiben auf Brust und Rücken kaufen - diese Produkte sollten Wirkstoffe wie Menthol, Kampfer und Eukalyptusöl enthalten.

Zu den klassischen Hausmitteln zählen Nasenduschen und Inhalationen mit Meersalz.

Reichlich Flüssigkeit in Form von warmem Wasser und ungezuckertem Kräutertee zuführen.

Die Körperabwehr durch vitamin- und mineralstoffreiche Kost (Obst, Gemüse) und viel Bewegung an der frischen Luft unterstützen.

Bei stärkeren Schmerzen nach Rücksprache mit dem Arzt zu entzündungshemmenden Medikamenten greifen.

Wenn jemand in kürzeren Abständen an Erkältungen leidet?

Dr. Steindl: "Da kann ein Blutbefund hilfreich sein, um die Ursache heraus zu finden. Ich schaue mir zu diesem Zweck auch im Blut verschiedene Spurenelemente wie Zink, Selen und Eisen an, aber auch Vitamin D und Vitamin E. Eventuell lasse ich den Status an Aminosäuren (Eiweißbausteine) bestimmen. Nicht zu vergessen ist außerdem der Einfluss des Darms für ein gutes Immunsystem!"

Dr. med. Wolfgang Exel, Kronen Zeitung