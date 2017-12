Trump segnet 700 Milliarden Dollar für Militär ab

Neue Sicherheitsstrategie und "Frieden durch Stärke"

Trump will am kommenden Montag eine neue Sicherheitsstrategie präsentieren. Das gab Trumps Nationaler Sicherheitsberater H.R. McMaster am Dienstag bekannt. Schwerpunkte des Plans seien der Schutz der USA, die Förderung des Wohlstands, die Bewahrung des "Friedens durch Stärke" sowie die Vergrößerung des amerikanischen Einflusses.