Buwog-Skandal: Später Prozess um Milliardendeal

Wie berichtet, hatte Grasser behauptet, die Richterin wäre wegen Twitter-Kommentaren ihres Ehemannes zur Buwog-Causa befangen. "Befangenheit kann nur dann angenommen werden, wenn Umstände glaubhaft gemacht werden, die die volle Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit eines Richters objektiv in Frage stellen. Aus den Kommentaren des Ehegatten sind keinesfalls Rückschlüsse auf Haltung und Ansichten der zuständigen Vorsitzenden zu ziehen", hieß es in einer Presseinformation der Medienstelle des Straflandesgerichts am Donnerstagabend. Gegen die Entscheidung des Präsidenten stehe kein selbstständiges Rechtsmittel zu.

Größter Korruptionsprozess in Zweiter Republik

Wenn das OGH-Urteil am Montag Hohenecker ebenfalls als Vorsitzende im Buwog-Prozess bestätigt, wird das größte Korruptionsverfahren in der Zweiten Republik am Dienstag um 9.30 Uhr eröffnet. Darum wird es gehen: Im Jahr 2000, am Beginn der schwarz-blauen Regierung unter Kanzler Wolfgang Schüssel soll der nun angeklagte Lobbyist Peter Hochegger auf einer Serviette eine Art Organigramm skizziert haben, wie an geplanten Privatisierungen zu "verdienen" sei: Grasser - damals Finanzminister - an der Spitze, darunter die "Vermittler" Hochegger und Walter Meischberger sowie der Immobilienmakler Ernst Plech. Grasser sollte im Hintergrund bleiben, die anderen Gespräche über Zahlungen führen. Behauptet wird dies von einem späteren Spitzenbeamten. Für die Ankläger ist es der Beweis für einen "gemeinsamen Tatplan". Hochegger bestreitet, solches je gesagt und gezeichnet zu haben.