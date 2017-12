"Habe Sorge, dass Tochter den Spott mitbekommt"

Bekommt Ihre Tochter etwas von der Anklage mit?

Nein, bisher eigentlich nicht. Wir versuchen sie, so gut es halt geht, abzuschirmen. Sie geht in Kitzbühel in die Volksschule und ich war noch bei ihrer Lehrerin und der Direktorin. Natürlich habe ich Sorge, dass sie Spott und Hohn mitbekommen könnte. Aber bisher blieb so etwas Gott sei Dank aus - und das möge auch so bleiben. Das wäre mein Wunsch.

"Krone"-Gerichtsredakteurin Gabriela Gödel, Kronen Zeitung