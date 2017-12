Brandanschlag auf Synagoge in Schweden

Die jüdische Gemeinde teilte nach dem Angriff mit, dass brennende Gegenstände in den Hof der Synagoge geworfen worden waren. Das Ausmaß der Schäden sei noch nicht bekannt. Augenzeugen sagten örtlichen Medien, es habe sich um Molotowcocktails gehandelt, was die Polizei jedoch nicht bestätigte. Zum Zeitpunkt der Tat hielten sich rund 20 Jugendliche in einem angrenzenden Raum auf. Sie flüchteten in den Keller, bevor sie das Gebäude sicher verlassen konnten.