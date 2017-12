Jerusalem-Streit: Tote und Hunderte Verletzte

Die Soldaten hätten auf die Hauptanstifter des Aufruhrs geschossen, sagte eine Armeesprecherin. Neben dem 30-jährigen Toten wurden weitere Personen durch Schüsse verletzt. Insgesamt wurden alleine am Freitag bei Unruhen in Jerusalem und in den Palästinensergebieten mehr als 280 Menschen verletzt, rund 70 davon erlitten Schusswunden, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

Nach den muslimischen Freitagsgebeten war es zu Zusammenstößen von Palästinensern mit israelischen Sicherheitskräften gekommen. Tausende Palästinenser demonstrierten in Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen gegen die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch Trump. Schüsse fielen am Freitag auch im Westjordanland, allerdings feuerten die Soldaten dort in die Luft.