Mordversuch vor Lokal in Sbg: Täter (53) geständig

Opfer noch in Tiefschlaf

Vor seinem eigenen Lokal begegnete ihm dann der 41-jährige Landsmann. Er feuerte vier Mal in Richtung des Mannes. Das Opfer schwebte zunächst in Lebensgefahr, als es in das Unfallkrankenhaus eingeliefert wurde. "Mittlerweile befindet sich der Mann in stabilem Zustand, ist aber noch im Tiefschlaf", berichtete Krankenhaus-Sprecherin Nicole Kasinger-Gachowetz am Samstagnachmittag.

Die sehr umfangreichen Ermittlungen durch das Landeskriminalamt laufen weiter, teilte die Polizei mit. Am Vortag war bekannt geworden, dass man Indizien wegen versuchten Mordes suchte. Es waren noch die Einvernahmen mehrerer Personen geplant.

Festnahme kurz nach Schussattentat

In der Nacht auf Freitag war der 41-Jährige auf offener Straße mit mehreren Schüssen niedergestreckt worden. Der Schwerverletzte selber hatte noch mehreren Zeugen Hinweise zum Beschuldigten gegeben. Wenig später konnte der 53-Jährige als Tatverdächtiger in der Nähe des Geschehens festgenommen werden. Noch in der gleichen Nacht durchsuchte die Polizei das Haus des Verdächtigen nach Hinweisen für die Tat.