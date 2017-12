Schwere Vorwürfe gegen Kinderwohnheim in NÖ

Nachdem erst Ende November ein Sex-Skandal rund um ein Kinderwohnheim im Burgenland aufgeflogen war, sieht sich nun auch eine Jugendwohneinrichtung in Niederösterreich mit Vorwürfen konfrontiert. In der Wohngemeinschaft im Bezirk Krems-Land soll es zu "Selbstmord-Versuchen, Sexualdelikten, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Diebstählen" gekommen sei. Jeder Vorwurf werde geprüft, so Landesrat Franz Schnabl (SPÖ).