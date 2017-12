Wartezeiten auf viele Eingriffe wurden länger

Die Wartezeiten auf Eingriffe bei 11 Krankheitsbilder in 14 öffentlichen Spitälern Oberösterreichs hat SPÖ-Politiker Binder bei der zuständigen Landesrätin Christine Haberlander abgefragt. Das ergibt 104 Ergebnisse, weil nicht alle Eingriffsarten in jedem Spital angeboten werdend. Diese Ergebnisse hat Binder mit der gleichen Anfragebeantwortung von 2016 verglichen.

"In mehr als einem Drittel der 104 Fächer-Spitäler-Kombinationen haben sich die Wartezeiten verschlechtert", sagt Binder. Exakt sind es 35,6 Prozent, während die Wartezeiten bei 39,4 Prozent gleichgeblieben sind und sich bei einem Viertel verbesserten. Die Grafik gibt den Überblick im Detail.