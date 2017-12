Neue ausgestorbene Beutellöwen-Art entdeckt

Der bisher unbekannte Fleischfresser mit seinen messerscharfen Zähnen lebte demnach in den australischen Regenwäldern, wo er seine Beute bis in die Baumkronen verfolgte. Zu seiner Nahrung zählten unter anderem Eidechsen, Frösche, Vögel und kleine Säugetiere, berichten die Wissenschaftler im Fachblatt "Journal of Systematic Palaeontology".

Gefunden wurden die Überreste des Beutellöwen in der zum UNESCO-Welterbe gehörenden Fossilienfundstätte Riversleigh im nordöstlichen Bundesstaat Queensland. Forscher hatten dort schon im vergangenen Jahr einen Beutellöwen von der Größe einer Baby-Katze gefunden, den sie nach dem bekannten britischen Naturforscher David Attenborough tauften.