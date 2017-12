Gold und Perlenring aus Haus gestohlen

Noch gemeiner und pietätloser geht es wohl kaum. Während eine Pensionistin aus dem Bezirk Neusiedl am See bei einem Begräbnis um einen lieben Mitmenschen trauerte, brach ein Krimineller in ihr Haus ein. Der Unbekannte hatte es auf die Kostbarkeiten der Frau abgesehen. Goldschmuck und Perlenring sind weg.