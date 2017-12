Personenzug war auf falschem Gleis unterwegs

Der in der Nähe von Neuss im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) auf einen Güterzug aufgefahrene Personenzug hätte den Gleisabschnitt nicht befahren dürfen. Das sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Eisenbahn-Unfalluntersuchungen in Bonn am Mittwoch. Bei dem Unfall am Dienstagabend wurden neun Menschen schwer und 41 leicht verletzt.