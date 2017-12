Chrysta Bell: Femme Fatale des Mystischen

Diesen Sommer hast du mit "We Dissolve" ein wunderbares, sehr vom Jazz beeinflusstes Album veröffentlicht, das ein bestimmtes 50s-Film-Noir-Gefühl heraufbeschwört. War es dir wichtig, diese Art von Atmosphäre zu evozieren?

Auf jeden Fall, denn genau diese Art von Musik lässt auch mein Feuer brennen. Ich kann nur die Musik machen, in der ich mich selbst verlieren kann. Nur so ist man als Musikerin authentisch. Diese Atmosphäre verbildlicht sehr viel Interessantes und gibt einen wundervollen Einblick in meine Gedankenwelt. Als ich das erste Mal mit Produzent John Parish sprach, wollten wir etwas Internationales machen, das einerseits sehr dramatisch und dunkel, andererseits aber auch sinnlich und eindringlich klingen sollte. Eine Klanglandschaft, die viele Fantasien heraufbeschwört und das ist John wunderbar gelungen. Durch Johns Filter nahm jeder einzelne Song seine Form an und im Endeffekt funktionierte alles sehr organisch und einfach. Die einzigen Effekte waren Gitarrenpedale, die meine Stimme in manchen Songs verstärken. Diese Atmosphäre hat die Songs erst richtig in diese Noir-Richtung gebracht.

Die Songs umweht eine gewisse Zeitlosigkeit. Man spürt beim Hören, dass ihr nicht unbedingt den gängigen Zeitgeist treffen wolltet, sondern einfach euren Intentionen gefolgt seid.

Ich will in meinem ganzen Sein Zeitlosigkeit darstellen. Die Zeit an sich ist ohnehin etwas sehr Seltsames für mich. Man hat immer zu wenig für die wichtigen Sachen im Leben und sie limitiert Kreativität. Ich wollte etwas Klassisches erschaffen, dass über eine reine Musikauffassung hinausstrahlt. Vielleicht mache ich auch eine Form von Klassik, denn Klassik heißt auch etwas zu machen, das immer funktionierte. Ich mag die Reinheit von Musik, ohne dabei aber auf die technischen Hilfsmittel der Gegenwart zu verzichten. Ein guter Song besteht aus einer schönen Melodie oder einem markanten Riff. Man sollte dieses Rezept nicht zu sehr verkochen, denn die Basis ist das Wichtigste.

Du hast auch zahlreiche interessante Gäste auf dem Album versammelt. Unter anderem Adrian Utley von Portishead oder Stephen O'Malley von Sunn O)))). Wie bist du an sie gekommen?

Adrian arbeitete mit John Parish zusammen und war gerade in der Gegend, also hat John ihn gefragt, ob er ein paar Gitarrenspuren für mein Album einspielen möchte. Er sagte sofort zu und ich war hin und weg, weil ich ein riesiger Portishead-Fan bin. Stephen O'Malley habe ich beim Dark Mofo Festival in Tasmanien getroffen. Das ist ein Festival, das sehr viele unübliche, undergroundige Avantgarde-Künstler an die Oberfläche bringt. Es besteht aus den unterschiedlichsten Subkulturen. Er spielte dort mit seiner Band und ich blieb mit ihm in Kontakt und auch er war sofort an Bord. Geoff Downes ist Keyboarder bei Yes und Asia und mein Vater war sein Keyboard-Techniker, so ergab sich das. Es funktionierte im Endeffekt ganz eklektisch und irgendwie war jeder zur richtigen Zeit am richtigen Platz. (lacht)

Und all das wird zusammengehalten von deiner markant-intensiven, und gleichzeitig oft sehr fragilen Stimme. Musst du eine bestimmte Art von Verletzlichkeit spüren, wenn du deine Songs vorträgst?

Verletzlichkeit ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich muss mich definitiv stark öffnen können. Ich denke gar nicht zu stark daran, warum etwas wie funktioniert, aber wenn du ein Album kreierst, bist du automatisch verletzlich. Man kann beim Musikmachen den kathartischen Aspekt nicht einfach abschalten, man kann sich nicht in sich selbst einsperren. In den ersten zwei Aufnahmewochen hatte ich gar keine Stimme, da nahmen wir nur die Instrumente auf. Ich wurde da fast verrückt, denn ich hatte meine Stimme schon seit Jahren nicht mehr verloren und plötzlich, als ich funktionieren musste, ging nichts mehr. Was hatte das Universum plötzlich gegen mich? Das machte alles keinen Sinn und wirkte wie eine unbewusste, tiefere Bedeutung. Ich lernte dadurch meine Stimme noch mehr zu schätzen, und als sie wieder funktionierte, war sie viel fragiler als zuvor. Ich konnte nur 60 Prozent geben, aber das war okay für mich. Ich versuchte Noten zu treffen, die ich nicht erreichte und das direkt vor John Parish. Das machte mich unsicher und nervös, denn ich wollte ihm alles geben, was ich kann, aber es ging nicht. Es war kein leichter Prozess, aber ein sehr lehrreicher.

Das Album beginnt mit dem Song "Heaven" und geht direkt weiter mit "The Devil Inside Me". Bist du selbst eher nördlich oder südlich unserer Welt zu verorten?

Ich bin irgendwo dazwischen, wie wir alle. Man muss das alles richtig katalysieren und jeder muss alle Aspekte seines Seins zu schätzen und richtig zu ordnen wissen. Wir sind weder immer Engel, noch immer Teufel, sondern stecken irgendwo dazwischen. Das Leben bringt so viel mit sich, dass man stets zwischen beiden Enden pendelt. "Heaven" dreht sich in diesem Fall um eine Frau, deren Mann verstorben ist und die immer seine Mailbox anruft, um seine Stimme zu hören. Das hat etwas Himmlisches und beleuchtet die unterschiedlichen Bereiche des Kummers. Der Himmel ist hier der Wunsch, noch einmal einen Tag zu erleben, eine Erfahrung machen zu können, aber es klappt leider nicht.

Wann fühlst du den Himmel oder dich wie im Himmel?

Wenn ich auf der Bühne stehe und performe. Es ist so herrlich für mich, weil ich ein ganz besonderes Gefühl der Freude verspüre und immer sehr aufgeregt bin. Es gibt dann so einzigartige Momente, wo du dich total in deine Songs wirfst und mit ihnen verschmilzt. Du lebst total im Moment, bist völlig präsent und durchwanderst im Laufe einer Show oft richtiggehende Extreme. Wenn dann noch das Publikum mit dir mitgeht und in der Musik versinkt, ist das mit nichts zu vergleichen. In diesem einen Moment sind dir die sieben Monate Büroarbeit und Administration im Vorfeld völlig egal. (lacht) Du erlebst etwas Unvergleichliches.

Du bist bekannt für deine extrovertierten, intensiven Auftritte, die mit theatralischen und multimedialen Elementen verstärkt wird. Wie wichtig ist dir das Visuelle zur Musik?

In erster Linie ist es natürlich wichtig, dass die Songs so gut sind, dass du auch ohne Effekte und große Lichtshows für Begeisterung sorgen kannst. So, wie es eben auch vor vielen Jahrzehnten funktionieren musste. Der Song steht immer im Vordergrund. Um aber eine wirklich perfekte Atmosphäre in die Show zu zaubern, ist das Visuelle unabwendbar. Wir gehen aber nicht zu weit und achten immer darauf, dass die Visuals vom Sound ablenken. Effekte sollen kein Ersatz sein, sondern eine Hinzufügung oder Verbesserung. Ich will einfach ein volles Paket der Emotionen bieten.