Deutschland bleibt beliebtestes Asyl-Zielland

Prämien für freiwillige Rückkehr in die Heimat

Am Sonntag wurde bekannt, dass die Bundesregierung in Berlin nun versucht, mit weiteren Prämien die freiwillige Rückkehr von Asylwerbern in ihr Heimatland zu forcieren. Innenminister Thomas de Maiziere richtete in der "Bild am Sonntag" einen direkten Appell an die Betroffenen: "Wenn Sie sich bis Ende Februar für eine freiwillige Rückkehr entscheiden, können Sie neben einer Starthilfe erstmals eine Wohnkostenhilfe für die ersten zwölf Monate in Ihrem Herkunftsland erhalten."