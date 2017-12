LIVE: Schlusspfiff in Wien! Austria rettet 1:1

Vom vor der Saison verkündeten Angriff auf den Titelverteidiger ist in den Reihen der "Veilchen" nicht mehr die Rede. Zwei Tage nach der durchwegs schwachen Vorstellung beim 0:1 in St. Pölten ging Trainer Thorsten Fink verbal in die Offensive und nahm sein Team in die Pflicht. "Ich stelle mich immer schützend vor die Mannschaft, aber ein Sieg gegen den WAC reicht nicht, um unsere Ziele im Jänner noch angehen zu können", sagte der Deutsche mit Blick auf den einzigen Erfolg der Favoritner in den vergangenen sieben Runden. Fünfmal verlor die Austria dabei.

Spielstand Austria - Salzburg 1:1

