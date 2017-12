Bankomaten-Knacker feuert mit MP - Polizist tot

Zu dem tödlichen Vorfall kam es in der Nacht zu Sonntag in der Gemeinde Wisznia Mala 13 Kilometer nördlich von Breslau. Der 42-Jährige habe den Bankomaten vermutlich mit Sprengstoff aufbrechen wollen, berichtete ein Behördensprecher der Agentur PAP am Sonntag. Als die Polizei einschritt, eröffnete der Gauner das Feuer.