Adventkränze: Große Empörung über Verbot

Diese Argumentation löst bei den meisten Lesern nur Kopfschütteln aus. So schreibt ein User auf krone.at: "In den Briefkästen könnte ja auch ein Feuer ausbrechen, wird in Zukunft keine Post mehr zugestellt?" Zugleich wird vielfach auf die Werbeprospekte hingewiesen, die immer wieder am Türknauf hängen.