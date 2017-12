Sicherheit im Haushalt: Das Notfallprogramm

Feuerlöscher-ABC

Jeder Feuerlöscher ist gut sichtbar mit mindestens einem Buchstaben gekennzeichnet: A, B, C, D oder F. Diese Buchstaben stehen für die verschiedenen Brandklassen - weil Brand eben nicht gleich Brand ist.

Wenn feste Stoffe wie Holz, Papier oder z.B. Textilien Feuer fangen, ist Wasser das richtige Löschmittel (Brandklasse A). Ganz anders bei flüssigen Stoffen (Brandklasse B): Bei Bränden von Flüssigkeiten ist Wasser bzw. ein Nasslöscher ungeeignet!

Im privaten Haushalt kommen brennende Flüssigkeiten meistens in der Küche vor, und zwar wenn Speiseöle oder Speisefette in Brand geraten. Stehen Topf oder Pfanne in Flammen, heißt es schnell handeln. Am besten: Deckel drauf! Klingt banal, ist aber sehr wirkungsvoll. Der Deckel muss natürlich groß genug sein, um den Topf bzw. die Pfanne komplett abzudecken. Sobald dem Brandherd der Sauerstoff entzogen wird, erlischt das Feuer. Herd abschalten und den Deckel längere Zeit obendrauf lassen.

Es gibt auch spezielle Fettbrandlöscher, die jedoch fast ausschließlich in der Gastronomie zum Einsatz kommen (Klasse F: Brände von Speisefetten und Speiseölen). In der Großküche sind die Töpfe manchmal so riesig, dass es mit der simplen Deckel-Drauf-Methode nicht getan ist. Auch bei Fettbränden gilt: niemals Wasser zum Löschen verwenden!