„Pflege lebt von menschlicher Zuwendung“

Digitale Helferlein in der Gesundheitsvorsorge

In der Gesundheitsvorsorge und -medizin würden Chips und Co. jedoch bald eine Rolle spielen, etwa bei der Früherkennung von Schlaganfällen und Herzinfarkten.

"Barmherzigkeit ist allein Menschen zu eigen"

Roboter wären aber eventuell zu einfachen Aufgaben fähig, etwa Windeln zu wechseln, Kanülen zu stechen oder Fieber zu messen. Das persönliche Gespräch, die Wärme, die Pflegepersonen den Patienten bieten, könnten Roboter jedoch nie aufbringen. Das seien jedoch wesentliche Teile des Heilungsprozesses. Der Experte: "Was die Roboter tun können, ist, die Pflegearbeiten dem Pflegepersonal abzunehmen, die mechanisch, re­pe­ti­tiv sind. Dann haben die Pflegemitarbeiter mehr Zeit, sich dem Patienten zu widmen - auf der menschlichen Ebene." Denn echte Barmherzigkeit würden Roboter jetzt und auch in Zukunft nie aufbringen können.

"Dürfen nicht paranoid werden!"

Patienten empfiehlt der Experte, sich durch das Internet und neue technische Möglichkeiten, etwa bei der Suche nach einer vom Arzt (noch) nicht erkannten Diagnose, nicht verrückt machen zu lassen. "Wenn Sie einen Schnupfen haben und Sie gehen Sie ins Internet, dann finden Sie hundert Krankheiten, die Sie haben - und sind morgen tot. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht paranoid werden". Die Möglichkeiten findet Kern jedoch wertvoll und gut.

