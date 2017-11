Lindlbauer im Talk: „Mindset muss sich ändern!“

Frau, Kind und Karriere: "Mindset muss sich ändern"

Als wichtigste Bereiche in den nächsten zehn Jahren sieht Lindlbauer Datenmanagement, Compliance, Risikomanagement und Logistik. Auch würden Computerspezialisten, Techniker und Facharbeiter wie Elektriker, Schweißer etc. immer gesucht. Der zehn- bis fünfzehnjährig andauernde Facharbeitermangel müsse auch zu einem Ende kommen. In der Unternehmensführung würde sich einiges ändern: Dresscodes würden bereits gelockert, Hierarchien gelockert. Durch Social Medie würden Vorstände und Co. angreifbar geworden und von ihrem Podest gehoben.

Mädchen müssten sich in typische Männerberufe vorwagen, Mütter nach der Karenz wieder in den Job finden: "Solange in der Gesellschaft die Meinung herrscht, Frauen müssten zu Hause bleiben, es ist einem Kind nicht zumutbar, fremdbetreut zu sein, wird sich nichts ändern." Schon im Kindergarten müssten außerdem Regeln aufgebrochen und Klischees beseitigt werden. Lindlbauer: "Der Mindset muss sich ändern".