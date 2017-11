Künftig mehrere Jobs pro Arbeitnehmer

Die "Umstellung wird nicht von heute auf morgen passieren", so der Personalchef. Diese aber macht mehr als einen Beruf, den man lebenslang ausübt, notwendig: "Man muss sich schon damit auseinandersetzen, mehrere Jobs - oder verschiedene Jobs - in seinem Leben zu machen - und auch bereit sein, sich umzuschulen." Autohändler müssten die neuen Herausforderungen ebenfalls annehmen und nutzen: Socialmedia sei böte perfekte Kommunikationsplattformen, mit der man arbeiten müsse. "Da kommt eine spannende Zukunft auf uns zu!", so Fetka.

