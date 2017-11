Digitale Welt: Mit 35 zu alt für den Arbeitsmarkt?

Der Eingangsfrage, ob Arbeitnehmer mit 35 zu alt für den Arbeitsmarkt sind, kann Pupeter "überhaupt nicht zustimmen". "Die Erfahrung von älteren Menschen kombiniert mit dem Freigeist, der Schrankenlosigkeit der jungen Menschen - das ist die beste Mischung", sagt sie im Interview mit Hörhan.

"Digitalisierung bietet mehr Chancen als Risiken"

Es sei extrem wichtig, die digitale Kluft zwischen jüngeren und älteren Menschen zu schließen, so Pupeter, der dieses Anliegen ein besonderes ist. Mit Schulungen, Vorträgen, Fokusgruppen und Digitalisierungskampagnen müsse für mehr Bewusstsein und Lernbereitschaft gesorgt werden - ganz im Interesse der älteren Bürger. Nur durch Beschäftigung könnten Ältere den Weg in die digitale Welt finden bzw. sich in dieser integrieren und somit Arbeitsplätze für diese erhalten bleiben. Auch sei es wichtig, schon zwischen 50 und 60 Jahren die wichtigsten Grundfunktionen zu erlernen und somit die ersten erfolgreichen Schritte Richtung Digitalisierung zu setzen. Denn: Die Digitaliserung bietet viel mehr Chancen als Risiken, ist die Unternehmerin überzeugt.

