„Lebenslanges Lernen ist heute essenziell!“

"Wir werden Dinge neu machen müssen"

Seine eigenen Kinder hätte Weinelt stets ermuntert, eigenen Interessen zu folgen, sich gut zu informieren und Dinge auszuprobieren, etwa in Ferienjobs. "Nach diesen Erfahrungen weiß man besser, was man will, wenn man einmal gelernt hat, was man nicht will", so Weinelt. Die aus der Elektromobilität resultierenden Herausforderungen hält Weinelt für "bewältigbar". Ausbaustrategien seien bis 2030 getroffen, die Vorsorge gesichert: "Wir werden Dinge neu machen müssen, aber wir haben sehr viel Erfahrung aus der Vergangenheit und aus der werden wir aus dem Vollen schöpfen können."

