So aufregend wird 2018 für dei Promis!

Von Jänner bis März steht Hollywood traditionell Kopf: Es ist Award-Season und die Stars pilgern von einer Preisverleihung zur nächsten. Die Golden Globes werden am 7. Jänner zum 75. Mal verliehen. Am 29. Jänner finden der Screen Actors Guild Award (auch SAG-Award genannt) statt und am 4. März 2018 die Oscars.