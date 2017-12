Ringo Starr und Judas Priest kommen 2018 nach Wien

Ein Blick auf die Setlist des letzten Auftritts am 16. November dieses Jahres in Newark im US-Bundesstaat New Jersey verspricht auch für die kommenden Termine einiges an Beatles-Klassikern und Cover-Versionen von u.a. Toto, Santana und Carl Perkins.

Judas Priest mit neuem Album im Gepäck

Fünf Wochen später, am 28. Juli, werden auch Judas Priest mit ihrem neuem Album "Firepower" (es soll im März erscheinen) im Gepäck die Wiener Stadthalle beehren. Die die britischen Heavy-Metal-Urgesteine zählen neben Iron Maiden zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vertretern der sogenannten New Wave Of British Heavy Metal der 1980er-Jahre.