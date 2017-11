Iran verbietet bulgarischem Regierungsjet Überflug

Der Flieger sei sofort in die Türkei zurückgekehrt und nach Absprache über den Irak weiter nach Riad geflogen, wie die bulgarische Außenministerin Ekaterina Sachariewa am Mittwoch in einer Mitteilung aus Riad erläuterte.

Das iranische Außenministerium erklärte, dass das bulgarische Regierungsflugzeug leicht vom Kurs abgekommen sei und deswegen gebeten wurde, den Luftraum zu verlassen, wie das Staatsradio in Sofia unter Berufung auf Sachariewa berichtete.

Sofia spricht von "ernstem Zwischenfall"

"Dies war ein ernster Zwischenfall mit nicht vorhersagbaren Folgen", meinte der bulgarische Parlamentarier und Sicherheitsexperte Slawtscho Welkow. "Bulgarien hat riskiert, gleichzeitig ohne Regierungschef und ohne König zu bleiben." Der Leiter der iranischen Botschaft in Sofia sei ins bulgarische Außenministerium gerufen worden, sagte Sachariewa.

Ex-König Simeon II. von Sachsen Coburg-Gotha (Sakskoburggotski), der von 2001 bis 2005 auch Bulgariens Regierungschef gewesen war, ist Ehrengast bei der Visite von Borissow in Saudi-Arabien. Aus seiner Exilzeit während des Kommunismus hat Simeon II. ausgezeichnete Kontakte zu Vertretern arabischer Königshäuser, die er in den 1950er-Jahren im ägyptischen Alexandria geknüpft haben soll.

Sofia strebt engere wirtschaftliche Beziehungen zu Saudi-Arabien an. Bulgarien übernimmt am 1. Jänner 2018 den EU-Ratsvorsitz.