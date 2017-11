Wirte protestieren gegen generelles Rauchverbot

In den Medien ist vom "ersten handfesten Konflikt" in der sich abzeichnenden türkis-blauen Koalition die Rede. Die mögliche Aufhebung des eigentlich ab Mai 2018 geltenden generellen Rauchverbots in der Gastronomie, eine Forderung der FPÖ, ließ Wirte hoffen. Doch die ÖVP beendete die Debatte mit einem klaren Nein. Das bringt die Wirte nun auf die Barrikaden. Am Donnerstagabend wollen sie im Rahmen einer Informationsveranstaltung gegen die Beibehaltung des Rauchverbots protestieren. Erwartet wird auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der damit offenbar den Druck auf den Verhandlungspartner erhöhen möchte.