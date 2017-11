Löst Goldhändler Polit-Beben in der Türkei aus?

Neben strafrechtlichen Konsequenzen für die Angeklagten könnte der Halkbank eine empfindliche Geldbuße drohen. Analysten sahen in dem aktuellen Fall schon vor Prozessbeginn einen der Gründe für den rapiden Wertverlust der Türkischen Lira. Das Verfahren droht aber nicht nur die türkische Wirtschaft zu belasten, sondern auch die bereits angespannten politischen Beziehungen zu den USA. Die Regierung in Ankara feuert aus allen Rohren, um den Prozess zu diskreditieren, den sie für "eine klare Verschwörung gegen die Türkei" hält. Sie vermutet dahinter den Einfluss der Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan für den Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 verantwortlich macht.

Vizeministerpräsident: "Zeuge zur Verleumdung gezwungen"

Vizeministerpräsident Bekir Bozdag sagte dem Sender Kanal24 am Montag: "Es ist ein absolut politischer Prozess." Eigentliches Ziel sei es, die Türkei als "Sanktionsbrecher" zu verunglimpfen und Strafmaßnahmen gegen sie zu verhängen. "Und durch diese Sanktionen soll die Wirtschaft der Türkei zusammenbrechen." Bozdag führt die Wandlung Zarrabs vom Angeklagten zum Zeugen der Anklage auf Druck zurück - und erklärt das US-System so: "Entweder bleibst du im Gefängnis, bis du stirbst, oder du setzt deine Unterschrift unter das, was wir gesagt haben, und du gehst", sagte Bozdag. "Er wird also nicht zum Geständnis gezwungen, sondern zur Verleumdung."