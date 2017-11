In vier Jahren sind wir 9 Millionen Österreicher!

Im Jahresdurchschnitt 2016 zählte Österreich 8,74 Millionen Einwohner. In weiterer Folge sollte Österreich im Jahr 2040 bereits 9,56 Millionen Einwohner zählen, um neun Prozent mehr als 2016, 2080 schließlich knapp zehn Millionen.

Prognose für 2080: Knapp 1/4 der Bürger nicht in Östereidch geboren

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 174.300 Zuwandernde und 109.600 Abwandernde registriert und somit ein Wanderungsgewinn von 64.700 Personen. 2015 betrug dieser Saldo 113.100 Personen. "Hätten wir keine internationale Zuwanderung, so würden wir 2080 bei etwas mehr als 6,6 Millionen Einwohnern liegen", sagte Konrad Pesendorfer, Generaldirektor der Statistik Austria, bei der Präsentation der neuen Prognose am Donnerstag. Die Zahl der im Ausland geborenen Bevölkerung wird in allen Bundesländern weiter ansteigen. Im Jahr 2080 wird etwas mehr als ein Viertel der Menschen, die in Österreich leben, nicht in Österreich geboren sein. Aktuell findet sich der höchste Anteil in Wien, das wird sich auch bis 2080 nicht ändern.