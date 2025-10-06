Aston Martin rutscht noch tiefer in Verlustzone

Der britische Luxuswagenbauer Aston Martin dürfte heuer angesichts der steigenden Zölle noch tiefer in die roten Zahlen rutschen als gedacht. Der Hersteller der legendären Fahrzeuge des 007-Film-Geheimagenten James Bond erwartet nun Verkaufszahlen im Geschäft mit den Autohändlern, die um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz unter dem Vorjahresniveau lägen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.