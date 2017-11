Gewalt, Einbrüche, Drogen: Gruppe festgenommen

Die Täter - ein 19-jähriger tschetschenischer Staatsbürger sowie zwei 17-jährige Schüler und ein 15-jähriger Schüler aus Klagenfurt - sitzen bereits in Untersuchungshaft. Ihnen werden schwerer Raub, schwere Körperverletzung und schwere Nötigung sowie der Besitz von illegalen Suchtmitteln vorgeworfen.

Klagenfurter mit Messer bedroht und brutal zusammengeschlagen

Bereits Ende Oktober hatten der 19-Jährige und die beiden 17-Jährigen einen 28-jährigen beschäftigungslosen Klagenfurter maskiert zu Hause überfallen, mit Messern bedroht und brutal zusammengeschlagen. Er erlitt einen Jochbeinbruch und einen Nasenbeinbruch, außerdem wurden ihm ein Handy, ein Fernsehgerät und illegale Drogen gestohlen.

Opfer in seiner Menschenwürde erniedrigt

Ein 18-jähriges Opfer wurde von der vierköpfigen Bande mehr als eine Stunde lang "gezüchtigt", geschlagen und gequält. Chefinspektor Gottlieb Schrittesser vom Kriminalreferat Klagenfurt: "Die Täter haben den 18-Jährigen extrem brutal verletzt und in seiner Menschenwürde erniedrigt. Der junge Mann war so eingeschüchtert, dass er sich aus Angst weder zu einem Arzt traute noch den Vorfall bei der Polizei anzeigte."

Jugendbande ist amtsbekannt und vorbestraft

Durch die Veröffentlichung der Vorfälle hoffe man nun darauf, dass sich weitere Opfer melden würden. Der Schlägertrupp, dessen Anführer der 19-jährige Tschetschene sein soll, steht im Verdacht, weitere Straftaten begangen zu haben: "Übertretung des Suchtmittelgesetzes, Einbruchdiebstähle und so weiter. Alles dürfte sich im Suchtmittelmilieu abgespielt haben", so Schrittesser. Die Täter sind mehrmals amtsbekannt und teils einschlägig vorbestraft. Der Ermittler: "Derzeit liegen Teilgeständnisse der Bandenmitglieder vor. Zwei von ihnen - auch der Haupttäter - geben zu, ihre Opfer gezüchtigt zu haben."

Sowohl das Quartett als auch das Raubopfer, das im Besitz illegaler Drogen war, werden angezeigt.