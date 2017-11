Serbien: Mladic tauchte jahrelang in Kaserne unter

Der wegen Völkermordes angeklagte frühere bosnisch-serbische Militärchef Ratko Mladic hat sich vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal jahrelang in einer Belgrader Militärkaserne versteckt. Das berichtete die Tageszeitung "Danas" am Mittwoch unter Berufung auf einen Staatsanwalt in einem Prozess, der in Belgrad gegen Mladics Helfer geführt worden war.