Im Hästens schläft man wie ein König

Wie die Luxusmöbel entstehen, konnte man anlässlich des Jubiläums nun im Einrichtungshaus Scheicher in Augenschein nehmen. "Es handelt sich um eine spezielle Web-Technik, die ausschließlich von Hand gefertigt wird", klärte Stefan Scheicher auf, der die Marke seit zwölf Jahren exklusiv in Salzburg vertritt.

Einzigartig und unverkennbar ist auch das Design, das sich seit 1978 mit dem Blue-Check Muster auszeichnet. Wer für die typischen Karos anstatt blau/weiß lieber eine andere Farb-Kombi präferiert, braucht sich keine schlaflosen Nächte zu bereiten. "Die Betten gibt es natürlich auch noch in vielen anderen Varianten und seit kurzem auch im ,Appaloosa’-Design", so Perla Munhoz. Das schwedische Designstudio Bernadotte & Kylberg hat sich dafür von der gleichnamigen Pferderasse inspirieren lassen. Mit Sicherheit kein Zufall, schließlich liegen die Wurzeln von Hästens ja auch in der Sattlerei.

Neben der Königsklasse unter den Betten konnten die Gäste rund um die Halleiner Unternehmer Petra und Joe Schauer, LederhosenDonnerstag-Gründer Georg Klampfer, Künstler Csaba Fürjesi, Salzburg Museum-Chefkurator Peter Husty oder Stadtbaumeister Thomas Wagner auch noch auf anderen Designklassikern wie dem Eames Plastik Chair oder dem Groundpiece Sofa Probesitzen. Andi Döllerer, der mit seiner Cuisine Alpine verköstigte, hat sich hingegen gleich für den CH24 Wishbone Chair von Carl Hansen entschieden.

Tina Laske, Kronen Zeitung