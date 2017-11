Ja zu rauchfreien Lokalen: Offener Brief an Kurz

Hochrangige Vertreter des heimischen Gesundheitswesens haben in einem gemeinsamen offenen Brief an ÖVP-Chef Sebastian Kurz appelliert, am beschlossenen Rauchverbot in der Gastronomie nicht zu rütteln. Eine Analyse von Nichtraucherschutzgesetzen in 21 Ländern zeige für die gesamte Bevölkerung Vorteile, betonten unter anderem Ärztekammerfunktionäre, Wissenschaftler, Ärzte und Patientenvertreter.