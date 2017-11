Radlader und zwei Ställe in Brand

Die dunklen Rauchsäulen im Ennser Wirtschaftspark waren noch im Bezirk Amstetten sichtbar, wo sofort Großalarm gegeben wurde. Auf dem Holzlagerplatz eines Sägewerks war nach einer Explosion ein Radlader in Flammen aufgegangen. "Der Fahrer hat sich unverletzt in Sicherheit bringen können", sagt Alfred Stummer, Kommandant der FF Enns. Hydrauliköl und auslaufender Kraftstoff ließen das Feuer immer wieder auflodern. Am Radlader entstand Totalschaden.



Tiere in Sicherheit

In Ulrichsberg hatten kurz vor Mitternacht zwei Polizeistreifen Feuer im Wirtschaftstrakt eines Hofes entdeckt. Sie schlugen Alarm. Die vier Bewohner waren durch eine Feuermauer geschützt, 20 Rinder wurden in Sicherheit gebracht. "Wir haben drei Löschwasserleitungen aufgebaut - darunter eine aus einem Fischteich und eine weitere aus einer mit Regenwasser befüllten Sickergrube", sagt FF-Einsatzleiter Martin Grininger. Der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.

Leicht verletzt

Auch in Pucking brannte ein Wirtschaftstrakt, eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Zur Löschwasser-Versorgung musste sogar die Berufsfeuerwehr Linz angefordert werden.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung